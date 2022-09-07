В Молдове вновь запускают туристическую кампанию “Hai la mine acasă!”

0

После двухлетнего перерыва из-за пандемии Национальная ассоциация въездного и внутреннего туризма Молдовы (ANTRIM) возобновила акцию “Hai la mine acasă!”. Цель кампании – мотивировать граждан изучать отечественные туристические направления и популяризировать местные туристические объекты.

– Кампания направлена ​​на то, чтобы вызвать у граждан желание открыть для себя живописные красоты страны, а также гостеприимство местных жителей, – сообщается в пресс-релизе ANTRIM, пишет moldpres.md.

В рамках акции также проходит конкурс, который побуждает туристов стать послами Молдовы. До 20 сентября желающие принять в нём участие должны опубликовать в социальных сетях фото или видео с описанием опыта пребывания в туристическом гостевом доме/винодельне в стране, используя хэштеги #HaiLaMineAcasa, #taramicainimamare, #beourguest.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.