В Молдове внедрят новые технологии диагностики туберкулёза

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В Республике Молдова будут внедрены новые технологии диагностики туберкулёза, в том числе будут использованы портативные и мобильные радиологические установки, оснащенные программами, которые обеспечивают быстрый результат в течение примерно трех минут, чтобы люди с подозрением на туберкулёз могли пройти дальнейшее обследование. Об этом сообщила координатор Национальной программы реагирования на туберкулёз Валентина Вилк.

К концу 2022 года все четыре специализированные лаборатории, в том числе из приднестровского региона, будут оснащены приборами, позволяющими определить в течение двух часов устойчивость к одному из препаратов против туберкулёза. Аппараты позволяют оценить чувствительность к препаратам как первой, так и базовой линии, а также к препаратам второй линии. Это способствует быстрому началу лечения лекарственно-устойчивого туберкулёза, подчеркнула Вилк.

Специалист добавила, что с момента появления новых технологий диагностика и лечение туберкулёза стали намного эффективнее и проще. Реализованные меры помогают остановить распространение заболевания в обществе, передает ipn.md.

– Увеличиваются ответ пациентов на лечение и уровень успешного лечения, – добавила специалист.

Туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) представляет собой особую форму, когда бацилла Коха устойчива к лекарствам, обычно применяемым для лечения. С сентября 2020 года в Республике Молдова внедряются короткие схемы лечения лекарственно-устойчивого туберкулёза. Лечение сокращается до девяти месяцев по сравнению с 18-24 месяцами, как было в предыдущие годы.

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