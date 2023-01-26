В Молдове внедряют проект по улучшению реабилитационных услуг

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Пациенты смогут воспользоваться дополнительными услугами по реабилитации. Эту тему обсудило руководство Национальной компании медицинского страхования (НКМС) на онлайн-встрече с экспертами Всемирного банка.

Миссия проходит в контексте реализации в нашей стране проекта, направленного на улучшение реабилитационных услуг. Результаты картирования этих служб на национальном уровне, недавно проведённого экспертами ВБ, показывают, что спрос на неврологические, ортопедические, онкологические или сердечно-сосудистые реабилитационные услуги растёт.

В ходе обсуждения представители НКМС отметили, что ряд реабилитационных услуг, в том числе педиатрических, оказываемых на разных уровнях здравоохранения, сейчас финансируется из средств ОМС, пишет moldpres.md.

– Механизм оплаты в первичной медико-санитарной помощи также включает расходы на оплату труда участкового фельдшера. На уровне стационаров существует программа закупки услуг по детской реабилитации. Однако количество учреждений, оказывающих такие услуги, относительно невелико. Инвестиции в медицинские технологии необходимы для обеспечения предоставления реабилитационных услуг, а также развития мощностей поставщиков для покрытия потребностей на всей территории Республики Молдова, — рассказал генеральный директор НКМС Ион Додон.

По мнению экспертов Всемирного банка, в проект также должна быть включена услуга телемедицины, которая облегчила бы доступ к услугам за счёт сокращения времени ожидания и обеспечения доступа к ним в труднодоступных районах. Таким образом, специалисты могли бы поддерживать связь с пациентами, которые были выписаны из больницы, чтобы убедиться, что они продолжают получать помощь.

Проект «Улучшение реабилитационных услуг в Республике Молдова» находится в стадии разработки и предоставляется Всемирным банком в Рамочной программе партнёрства для Республики Молдова на 2023-2027 гг.

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