В Молдове вакцинировано около 50% дидактических кадров

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К концу августа уровень вакцинации от COVID-19 среди дидактических кадров составил чуть более 50%. Такие данные опубликовало Министерство образования.

По данным ведомства, полный курс вакцинации прошли:

65,2% сотрудников начальных, гимназических и лицейских учреждений;

55% сотрудников профессионально-технических учреждений;

51,7% сотрудников высших учебных заведений.

Минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили:

68,8% сотрудников начальных, гимназических и лицейских учреждений;

сотрудников начальных, гимназических и лицейских учреждений; 60% сотрудников профессионально-технических учреждений;

58,8% сотрудников высших учебных заведений.

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