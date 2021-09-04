В Молдове вакцинировано около 50% дидактических кадров

В Молдове вакцинировано около 50% дидактических кадров

К концу августа уровень вакцинации от COVID-19 среди дидактических кадров составил чуть более 50%. Такие данные опубликовало Министерство образования. 

По данным ведомства, полный курс вакцинации прошли:

  • 65,2% сотрудников начальных, гимназических и лицейских учреждений; 
  • 55% сотрудников профессионально-технических учреждений;
  • 51,7% сотрудников высших учебных заведений.

Минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили:

  • 68,8% сотрудников начальных, гимназических и лицейских учреждений; 
  • 60% сотрудников профессионально-технических учреждений;
  • 58,8% сотрудников высших учебных заведений.

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