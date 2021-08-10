В Молдове вакцинировано более 15% населения

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Полный курс вакцинации в Молдове прошли 15% населения. Это без учета граждан, привившихся за границей. Данные были представлены сегодня Министерством здравоохранения.

По данным ведомства, всего в Молдове было введено 1 103 335 доз вакцины. Председатель Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко отметила, что самый высокий уровень вакцинации зарегистрирован в столице – более 20%, а самый низкий – в Гагаузии, где иммунизировано около 10% населения, передаёт moldpres.md.

В Республике Молдова, как и во всем мире, отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. В этом контексте Минздрав призывает учителей пройти иммунизацию, чтобы в сентябре можно было вернуться на занятия оффлайн.

Руководство Минздрава объявило, что в ближайшее время состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусом в районах, где был объявлен “красный” код опасности из-за COVID-19. Эксперты в области здравоохранения уверены, что единственный способ уменьшить влияние новой волны коронавируса – это вакцинация.

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