В Молдове в выходные дни было зарегистрировано 26 отравлений

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В Молдове в период с 1 по 3 июля было зарегистрировано 26 случаев отравлений, в том числе семь – лекарствами и два – алкоголем. Госпитализированы 22 человека.

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, всего за указанный период неотложную медпомощь получили 6147 пациентов по всей стране, в том числе 1167 несовершеннолетних.

Чаще всего за помощью обращались пациенты с респираторными заболеваниями – 1027 пациентов, из которых 513 – дети. Также было зарегистрировано 972 обращения, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Госпитализация понадобилась 233 пациентам, у 21 из которых был диагностирован острый коронарный синдром. С неврологическими нарушениями в «скорую» обратились 955 пациентов, у 88 из них был инсульт, а с травмами – 766 граждан.

Кроме этого, за указанный период помощь врачей скорой помощи понадобилась в 29 дорожно-транспортных происшествиях. Неотложную медпомощь на догоспитальном этапе получили 40 человек, 18 из которых – дети. Госпитализация понадобилась 27 пострадавшим, в том числе 6 несовершеннолетним.

За указанный период в “скорую” поступило 60 обращений, связанных с факторами окружающей среды. Так, помощь понадобилась 41 пациенту с укусами животных или насекомых, 16 пациентам с ожогами и двум пациентам с тепловыми ударами разной степени.

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