В Молдове ввели уже более 700 тысяч доз вакцин от COVID-19

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За последние 7 дней число людей, получивших первую дозу вакцины, увеличилось вдвое по сравнению с предшествующей неделей. Всего с начала кампании по иммунизации в стране было привито 12,7% населения, а количество введённых доз вакцин от COVID-19 превысило 700 тысяч. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

– Мы настоятельно призываем всех граждан пройти вакцинацию, особенно в контексте того, что в некоторых странах наблюдается рост случаев заболевания. Отмечаем, что вакцины от COVID-19 также эффективны против штамма “дельта”. У нас есть доказательства того, что вакцинированные пациенты не нуждаются в госпитализации. В Молдове есть необходимое количество вакцин для иммунизации всех граждан. Все вакцины безопасны и эффективны, и мы настоятельно призываем граждан как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы предотвратить новую волну коронавируса, – заявил госсекретарь Минздрава Игорь Куров.

По последним данным, более 84,5% медицинских работников были вакцинированы от COVID-19, что способствовало снижению заболеваемости среди них на 90%. На сегодняшний день было зарегистрировано 1425 случаев проявления побочных эффектов, из которых 93,3% в лёгкой форме, а 6,7% – в умеренной. Из общего числа вакцинированных людей 47% составляют женщины и 53% – мужчины.

С начала кампании по иммунизации в Молдову поступило 1 096 790 доз вакцин против COVID-19. Чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться к семейному врачу или записаться на получение прививки через платформу www.vaccinare.gov.md.

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