В Молдове увеличивается разрыв между оптовыми и розничными ценами на картофель

0

После двухмесячного периода стабильности, за неделю до основных зимних праздников на молдавском рынке начали снижаться оптовые цены на картофель. К началу текущей недели средний уровень цен опустился примерно на 1 лей/кг – до 7 леев/кг.

Процесс продолжается, хоть и медленно, с регрессией, на предновогодней неделе. Однако розничные цены на картофель с середины декабря малозаметно, на 3-5%, увеличиваются и в магазинном ритейле, и, более явно – в базарной рознице. При этом диапазон «потребительских» цен на картофель уже почти вдвое выше оптовых – 9-13 леев/кг.

Основной причиной существенного «ценового разрыва» операторы плодоовощного рынка Молдовы считают ощутимо сокращающийся спрос. Немалое число горожан на зимние каникулы уезжают либо на «малую родину» в сёла либо из страны. По их наблюдениям, в последние несколько лет отток зимних туристов заметно превышает их приток. Причём трудовые мигранты, вернувшиеся встретить Новый год в кругу семьи, тоже чаще проводят праздники в селе. Из-за уменьшающегося количества потребителей-горожан сокращается спрос на базовые продукты питания ежедневного потребления – не только на картофель, но и на овощи «борщевого набора». Помимо этого, даже малообеспеченные потребители пытаются переориентировать продовольственные расходы на более «праздничные» продукты. По этим причинам спрос и оптовые цены на картофель снижаются.

Тогда как розничные цены растут в результате маркетинговой стратегии: «Продам меньше, но дороже». При этом, видимо, играет роль и то, что до сих пор картофель был самым дешевым товаром плодоовощных отделов магазинов и базарных лотков. То есть, «потенциал ценового роста» у него выше, чем, например, у моркови и лука.

Обращает на себя внимание тот факт, что в последнем пятилетии накануне зимних праздников оптовые цены на картофель росли лишь в нынешнем году и в 2020-м. Оба года были «сильно кризисными»: один – пандемийным, другой – военным. Оба – засушливыми и неурожайными. Оба – с очень неактивным импортом. Впрочем, на молдавский рынок (где картофель один из самых дорогих среди стран, охваченных мониторингом East Fruit) в декабре нынешнего года импорт картофеля, все-таки, идёт, правда очень небольшими партиями: десятки тонн в неделю, из ЕС и Украины. Но и эти объёмы «поддавливают» оптовые цены.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.