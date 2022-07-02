В Молдове увеличится объём переработки яблок в весенне-летний период

0

По предварительной оценке Ассоциации производителей плодоовощных консервов Speranța Con, весной-летом нынешнего года объём переработки яблок урожая 2021 года составит порядка 45-50 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года производители концентрата приняли на переработку около 40 тыс. тонн промышленного яблока.

Текущий сезон переработки прошлогодних яблок, возможно, охватит и часть июля, т.к. в холодильниках сельскохозяйственных и трейдинговых компаний Молдовы остаётся ещё примерно 5-7 тыс. тонн яблок урожая-2021. В основном, это отборная продукция, хранящаяся в камерах с контролируемой газовой средой. Основная доля этого товара будет продана на «свежем рынке», тем не менее, часть наверняка будет отсортирована и направлена на переработку, пишет east-fruit.com.

В настоящее время приёмку прошлогодних яблок осуществляют лишь две фабрики по производству концентрата. Объёмы невелики – 100-300 тонн в сутки. Закупочные цены не менялись с конца весны – в среднем, 1,4 лея/кг с НДС, в холодильнике продавца.

Представители ассоциации считают затянувшийся сезон переработки прошлогодних яблок ситуацией не очень комфортной. Заказы на отгрузку концентрата есть, однако при нынешнем состоянии транспортной логистики в стране выполнить их непросто. А вхождение в новый сезон переработки с большими товарными остатками яблок прошлогоднего урожая может создать дефицит ёмкостей под новую продукцию уже к концу сентября, пишет источник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.