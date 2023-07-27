В Молдове увеличилось количество случаев заражения коклюшем

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Об этом в эфире местного телеканала заявил врач-педиатр Михай Стратулат, уточнив, что рост уровня заражений происходит на фоне снижения уровня вакцинации.

– Уже появилось очень много случаев заражения коклюшем. Это бактериальная инфекция, характеризующаяся приступами кашля, преимущественно, ночными. Детей против этого заболевания вакцинируют. Вакцины делают в 2, 4 и 6 месяцев. Сейчас очень много заражённых среди невакцинированных детей, — заявил Стратулат.

В связи с этим медик призвал родителей не откладывать процесс вакцинирования, потому что основное заражение приходится именно на непривитых детей.

– Я думаю, количество случаев заражения будет расти. Уже очень многие госпитализированы в инфекционную больницу им. Тома Чорбэ. И чем больше случаев заражения, тем быстрее распространяется заболевание. И будет ещё больше случаев. Поэтому я призываю родителей вакцинировать своих детей первого года жизни, — отметил врач.

Он уточнил, что коклюш длится 3 месяца, и «в это время из-за приступов детского кашля спать по ночам не сможет ни ребёнок, ни родители, ни соседи», пишет gagauzinfo.md.

Как подчеркнул медик, есть небольшой риск заражения и вакцинированного ребёнка, однако болезнь будет протекать у него в гораздо более лёгкой форме.

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