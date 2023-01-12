В Молдове увеличилось количество аварий с участием пешеходов

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По словам госсекретаря МВД Серджиу Дьякону, если в январе прошлого года в стране произошло 10 аварий, то с начала 2023 года зарегистрировано уже 15. Для предотвращения трагедий на дорогах власти предлагают лишать прав тех, кто не уступает дорогу пешеходам.

В прошлом году на пешеходных переходах случилось 10 аварий и ни одного смертельного исхода. В этом году – уже 15 ДТП и, к сожалению, двое погибших. То же самое случается и вне пешеходных переходов. Если в прошлом году было три аварии с тремя травмированными, то в этом году уже зарегистрировано восемь случаев с девятью пострадавшими, в одном ДТП два человека получили травмы вне «зебры», – рассказал Дьякону.

В этой связи власти хотят ужесточить наказания для водителей, не уступающих дорогу пешеходам. В законопроекте, за который проголосовали в первом чтении, предлагается после двух подобных нарушений изымать права на 45 дней. Кроме того, лица, нарушающие скоростной режим, должны будут заново пройти обучение, пишет ntv.md.

Еще одна мера безопасности, которую планируют обсудить власти, — запрет на продажу одежды без светоотражающих элементов для несовершеннолетних до 16 лет.

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