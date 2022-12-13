В Молдове увеличат субсидии на выкорчёвку старых садов и виноградников

0

В нынешнем году госсубсидия на выкорчёвку старых или малопродуктивных многолетних плантаций составляла около 10 тыс. леев/га. В 2023 году субсидия на эту агротехнологическую процедуру возрастёт, учитывая рост затрат сельхозпроизводителей на энергоресурсы, а также принимая во внимание «высокую потребность в обновлении многолетних плантаций в стране».

Согласно экспертным оценкам, на протяжении последних пяти лет в стране темпы раскорчёвки старых садов опережают темпы закладки новых плантаций. В частности, площадь яблоневых садов за последние три года уменьшилась на 11% и составляет в данный момент около 45 тыс. га; сливовых садов – на 15,3%, до 19 тыс. га; персиковых садов – на 24%, до 5 тыс. га.

В то же время наблюдается расширение площадей под косточковыми фруктами, востребованными на внешних рынках. А именно: площадь абрикосовых садов увеличилась на 44% (до 4,9 тыс. га), черешневых садов – на 19,4% (до 4,3 тыс. га), вишнёвых садов – на 14,7% (до 3,9 тыс. га).

По подсчётам Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA), в 2021 году в Молдове было высажено лишь 1,9 тыс. га новых садов (в 2020 – чуть более 2,3 тыс. га, в 2019 – 3,3 тыс. га). По итогам 2022 года прирост площади новых многолетних плантаций, вероятнее всего, будет существенно ниже, чем в прошлом году.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.