В Молдове утвердили график нового учебного года: когда будут каникулы

Министерство образования, культуры и науки утвердило график нового учебного года для всех общеобразовательных учреждений. Занятия начнутся, как и всегда, с 1 сентября.
2022-2023 учебный год разделён следующим образом:
- первый семестр: 1 сентября – 23 декабря 2022 г.;
- второй семестр: 9 января – 31 мая 2023 г.
Для девятых и двенадцатых классов второй семестр закончится 25 мая 2023 года.
Расписание каникул:
- осенние каникулы: 26.10.2022 – 30.10.2022 (5 дней);
- зимние каникулы: 24.12.2022 – 8.01.2023 (16 дней);
- весенние каникулы: 8.03.2023 – 12.03.2023 (5 дней);
- пасхальные каникулы: 15.04.2023 – 24.04. 2023 (10 дней).
Для учащихся 1-8 и 10-11 классов летние каникулы продлятся с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года (92 дня). Для учащихся выпускных классов, 9 и 12, они начнутся после сдачи экзаменов.
Расписание экзаменов:
- экзамены в начальной школе пройдут с 3 по 18 мая 2023 года;
- для выпускников гимназий экзамены будут проходить с 5 по 15 июня 2023 года;
- экзамены на степень бакалавра пройдут с 3 по 20 июня 2023 года.
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