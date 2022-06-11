В Молдове утвердили график нового учебного года: когда будут каникулы

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Министерство образования, культуры и науки утвердило график нового учебного года для всех общеобразовательных учреждений. Занятия начнутся, как и всегда, с 1 сентября.



2022-2023 учебный год разделён следующим образом:

первый семестр: 1 сентября – 23 декабря 2022 г.;

второй семестр: 9 января – 31 мая 2023 г.

Для девятых и двенадцатых классов второй семестр закончится 25 мая 2023 года.

Расписание каникул:

осенние каникулы: 26.10.2022 – 30.10.2022 (5 дней);

зимние каникулы: 24.12.2022 – 8.01.2023 (16 дней);

весенние каникулы: 8.03.2023 – 12.03.2023 (5 дней);

пасхальные каникулы: 15.04.2023 – 24.04. 2023 (10 дней).

Для учащихся 1-8 и 10-11 классов летние каникулы продлятся с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года (92 дня). Для учащихся выпускных классов, 9 и 12, они начнутся после сдачи экзаменов.

Расписание экзаменов:

экзамены в начальной школе пройдут с 3 по 18 мая 2023 года;

для выпускников гимназий экзамены будут проходить с 5 по 15 июня 2023 года;

экзамены на степень бакалавра пройдут с 3 по 20 июня 2023 года.

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