В Молдове установят станцию мониторинга качества воздуха

В Молдове установят станцию мониторинга качества воздуха

Германия передала в дар Молдове автоматическую станцию мониторинга атмосферного воздуха, которая сможет регистрировать уровень загрязнения от выбросов автомобильного транспорта. Подготавливать станцию к запуску будут эксперты из Германии.

Сама станция представляет собой модульную конструкцию из оцинкованного листа, оснащённую пятью газоанализаторами для контроля оксидов азота, диоксида серы, озона, оксида углерода и твёрдых частиц. Вместе с ней предоставлены расходные материалы, система кондиционирования и непрерывности электроснабжения, пробоотборный насос, компьютер, мебель, метеоприборы и элементы электросвязи, — рассказали в Агентстве по охране окружающей среды, пишет moldpres.md.

Запуск станции является первым шагом, осуществлённым Молдовой после принятия закона о качестве атмосферного воздуха в соответствии с директивой Европейского парламента.

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