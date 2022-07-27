В Молдове установился высокий уровень цен на яблоки летних сортов

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На прошлой неделе в Молдове начался сезон продаж яблок летних сортов урожая-2022. Уровень рабочих цен на эту продукцию пока не стабилизировался: разброс и оптовых, и розничных цен пока очень велик. В ритейле цена колеблется в диапазоне 20-30 леев/кг, причём яблоки красных сортов обычно дороже яблок зелёных («Белый налив»). На оптовом рынке цены в среднем составляют 8-9 леев/кг, но отдельные партии красных яблок сорта «Слава победителям» крупного калибра и без дефектов предлагается по цене 10 леев/кг.

Прошлым летом ранние яблоки появились в продаже на внутреннем рынке Молдовы примерно на неделю позже и по цене ощутимо ниже – в среднем 6 леев/кг. В тот момент ранние яблоки оптом стоили примерно на 1 лей/кг дешевле яблок урожая предыдущего года. В 2022 яблоки летних сортов дороже прошлогодних на 1-2 лея/кг.

Сравнительно высокий стартовый уровень цен на яблоки летних сортов нового урожая специалисты организаций сельхозпроизводителей объясняют удачным совпадением нескольких факторов. Первый – довольно неплохой спрос на ранние яблоки со стороны определённых категорий молдавских потребителей. Продавцы в бутиковом ритейле Кишинёва утверждают, что при сопоставимых ценниках с косточковыми фруктами (абрикосы и сливы) летние яблоки реализуются в объёмах «не намного меньше». При этом предложение достаточно качественных яблок урожая-2021 ещё довольно велико, а цены на них в полтора-два раза ниже.

Другой важный фактор поддержки стартовых цен на летние яблоки – наличие их экспорта. Объёмы невелики и закупочные цены не афишируются, но информация эта операторам рынка известна и обсуждается. Внешние поставки ранних яблок – не типичный процесс. Но в нынешнем году он вписывается в общую идею: садоводы и трейдеры пытаются заработать на как можно более раннем экспорте всех видов фруктов на российский рынок, невзирая на риски, сообщает east-fruit.com.

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