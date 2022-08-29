В Молдове успешно стартовал турнир Wise Boxing Grand Prix

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28 августа стартовала серия турниров Wise Boxing Grand Prix, призванная способствовать развитию профессионального бокса в Молдове и становлению молодых профессиональных боксёров. Турнир проводит промоутерская компания WISE MANAGEMENT под эгидой Федерации бокса Молдовы.

Как сообщил вице-президент WISE MANAGEMENT Станислав Корнеев, первый вечер профессионального бокса из серии Wise Boxing Grand Prix состоялся 28 августа в спортивном клубе Fight Club Serghei Morari. Было очень много интересных поединков по профессиональному боксу, передаёт boxing.md.

– Мы надеемся, что этот шаг позволит возродиться профессиональному боксу в Молдове и даст молодым ребятам реализовать себя, свои амбиции и возможности в профессиональном боксе вместе с компанией WISE MANAGEMENT, которая им в этом поможет, – заявил Станислав Корнеев.

Он отметил, что вечера профессионального бокса из серии Wise Boxing Grand Prix будут проходить каждый месяц.

– Спортсмены научатся профессиональному боксу, и благодаря этому поднимется популярность самого классического бокса и, в частности, профессионального бокса, – подчеркнул вице-президент WISE MANAGEMENT.

В свою очередь, генеральный секретарь Федерации бокса Молдовы, судья международной категории Анатолий Кайгородов подчеркнул, что Федерация бокса РМ активно развивает, наряду с олимпийским боксом, и профессиональный бокс.

– В Федерации бокса Молдовы зарегистрировано несколько промоутерских компаний, которые занимаются непосредственно организацией вечеров бокса. Вечер профессионального бокса в рамках турнира Wise Boxing Grand Prix организован компанией WISE MANAGEMENT. Состоялись первые восемь боёв в рамках нового формата Wise Boxing Grand Prix. Будут выступать четыре пары в одной весовой категории, будут проводиться в будущем боксёрские поединки между ними на регулярной основе и будет выявлен чемпион в этой весовой категории. Надеюсь, это будет боксёр высокого класса, который с успехом сможет представлять наш молдавский профессиональный бокс на международной арене, – отметил Анатолий Кайгородов.

Запущенный новый формат турнира отличается от обычного боксёрского турнира тем, что в турнире Wise Boxing Grand Prix будет проходить небольшое гран-при для весовой категории 69 кг, в котором восемь спортсменов будут разбиты на две группы, по четыре боксёра в каждой.

– В одной группе, как в футболе, боксёр проводит три поединка в течение трёх месяцев. Одержав три победы, боксёр выходит в финал, где встретится с другим победителем группы, и они между собой проведут уже шестираундовый поединок. Гонорар победителю гран-при составит 10 тысяч леев. Мы хотим потихоньку развивать профессиональный бокс. Пусть это, может быть, небольшие деньги, но хотя бы какой-то небольшой задел, – подчеркнул вице-президент WISE MANAGEMENT Станислав Корнеев.

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