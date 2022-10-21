В Молдове уровень вакцинации от инфекционных заболеваний упал на 20%

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За последние 2,5 года уровень вакцинации от инфекционных заболеваний в стране снизился с 95% до 75%.

Как уточнил глава Управления социальной помощи и здравоохранения муниципия Борис Гылкэ, процесс иммунизации замедлился с появлением Covid-19.

Население находилось в изоляции, работало дистанционно, доступ к консультациям врачей был затруднён. Этот факт значительно снизил показатель вакцинации на уровне страны, что может представлять опасность, особенно для детей в коллективах. Вот почему мы призываем семьи вакцинировать детей по возрастным календарям. Только с помощью иммунизации мы можем поддержать здоровье населения, — сказал Гылкэ.

Что касается вакцинации от ковида, Гылкэ уточнил, что уровень иммунизации в столице составляет до 51%, при этом показатель иммунизации I и II дозами — самый высокий в стране, пишет moldpres.md.

На национальном уровне отмечается показатель в 32%, что очень мало. К сожалению, число граждан, решивших сделать прививку, уменьшилось, но Covid-19 не исчез, поэтому мы должны соблюдать защитные меры. В холодное время года для населения очень важно привиться и от гриппа, — призвал Гылкэ.

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