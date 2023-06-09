В Молдове упростили порядок погашения налогового обязательства путём компенсации или возврата денежных средств

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Государственная налоговая служба напомнила, что в мае вступили в силу внесённые правительством изменения в соответствующее положение. Это позволило упростить процедуры запроса и выплаты возмещения средств из бюджета.

Денежные средства могут возмещаться не только на банковские, но и на платежные счёта налогоплательщика/его представителя, открытые в платёжных обществах, компаниях, выпускающих электронные деньги, или у поставщиков почтовых услуг, авторизированных Нацбанком, либо наличными. Предусмотрено, что средства возмещаются на основе заявления налогоплательщика, которое также можно подать в электронном виде – через услугу e-Cerere в личном кабинете налогоплательщика на сайте ГНС, при наличии электронной подписи. Также возмещение возможно по инициативе ГНС – когда денежные средства ошибочно взысканы Государственной налоговой службой (в этом случае заявление налогоплательщика не требуется).

Ещё одно новшество – заявление может подать представитель физлица, при наличии доверенности, – в этом случае денежные средства возмещаются на банковский и/или платежный счёт налогоплательщика или его представителя, либо наличными. В документе уточняются процедуры погашения путём компенсации и/или возмещения сумм излишне уплаченного/удержанного подоходного налога и процедуры возмещения сумм, взысканных судебным исполнителем (госпошлины и штрафов за правонарушение / преступление). Во втором случае к заявлению прилагается исполнительный документ в оригинале.

Также налогоплательщики могут запрашивать возврат переплаты взносов по медстрахованию. В новой редакции положения переплата – это сумма, уплаченная в качестве налога (пошлины), сбора, взносов обязательного медицинского страхования, исчисленных в процентном отношении к зарплате и другим выплатам, пени и/или штрафа, внесённая или взысканная, в том числе путём принудительного исполнения, в большем размере, чем это предусмотрено в соответствии с налоговым законодательством, передаёт infomarket.md.

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