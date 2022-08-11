В Молдове упростили получение разрешения на вырубку деревьев

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Агентство по охране окружающей среды сообщает, что в соответствии с распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 8 августа 2022 года процедура получения разрешения на вырубку деревьев упрощена.

Так, допускается выдача разрешений на вырубку деревьев в лесном фонде и лесной растительности на основании запроса владельца земли и акта фитосанитарного обследования деревьев. Акт фитосанитарного исследования составляется лесохозяйственными инженерами государственных предприятий лесного хозяйства, подведомственных Агентству “Moldsilva”, или специалистами муниципальных предприятий по управлению зелеными насаждениями, или представителями Института лесных исследований и лесоустройства, с периодическим (выборочно) участием инспектора по охране окружающей среды Инспекции по охране окружающей среды.

Допускается выдача разрешения на вырубку деревьев в лесном фонде и в лесной растительности, не входящей в лесной фонд, без проведения Инспекцией по охране окружающей среды процедуры государственного контроля. Кроме того, срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на вырубку деревьев сокращается с 20 до 10 дней с момента подачи пакета документов.

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