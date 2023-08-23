В Молдове улучшат сбор и анализ данных в области миграции

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Правительство утвердило концепцию автоматизированной информационной системы «Миграция», где будет осуществляться сбор данных в сфере миграции и убежища, информации об апартидах, об интеграции иностранцев и реадмисии.

АИС «Миграция» будет генерировать статистику и отчётность о допуске и пребывании иностранцев на территории Молдовы, о предоставлении убежища в стране, о реадмиссии лиц на основании международных и двусторонних соглашений о реадмиссии. Также будет обеспечен учёт иностранцев, которые въехали/выехали в/из Молдовы через приднестровский участок молдо-украинской границы.

Новая система обеспечит оцифровку процессов и повысит качество услуг, доступных иностранцам, физическим и юридическим лицам. АИС «Миграция» будет обмениваться данными с другими государственными системами, пишет infomarket.md.

Разработка, внедрение и поддержка новой информационной системы в течение 1 года будут обеспечены за счёт средств проекта «Поддержка защиты, транзита, добровольного возвращения и реинтеграции граждан из стран Восточного партнёрства и граждан третьих стран, пострадавших от конфликта на Украине». Последующее финансирование будет обеспечено из фондов Генерального инспектората по миграции.

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