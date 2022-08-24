В Молдове удвоилось количество бесплатных операций после инсультов

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Как сообщили в Национальной кассе медицинского страхования, в первом полугодии текущего года 42 пациентам были проведены бесплатные малоинвазивные операции, выполненные в рамках программы «Интервенционное лечение острого ишемического инсульта», финансируемой из фондов обязательного страхования здравоохранения.

На проведение этих исследований НКСС выделила почти 4 млн леев, из которых более 3 млн ушли на дорогостоящие расходные материалы – высокоэффективные медицинские устройства, используемые при интервенционном лечении инсульта, пишет moldpres.md.

Вмешательства проводились в двух государственных медучреждениях: Больнице скорой медицинской помощи и Институте неврологии и нейрохирургии им. Диомида Германа.

В текущем году на проведение подобных операций было запланировано 7,7 млн леев.

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