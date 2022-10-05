В Молдове трудоустроено более 800 украинских граждан

Более 800 граждан Украины трудоустроено в Республике Молдова. Это на 50 человек больше, чем в начале сентября.

Как сообщили в Национальном агентстве занятости населения, больше всего людей трудоустроились в Кишиневе (599), Бельцах (27), Унгенах (19), Кагуле (17) и т. д. Согласно уведомлениям работодателей, граждане Украины устраиваются на работу по следующим профессиям: программист, инженер, швея, продавец, повар, врач, воспитатель, оператор в производственной сфере, менеджер в различных сферах, оператор ввода данных и др.

Готовность принять на работу граждан Украины изъявили более 150 работодателей. Они разместили около 2 200 вакансий. В то же время более 550 граждан Украины зарегистрировались в территориальных подразделениях Агентства занятости для получения поддержки в трудоустройстве. Учреждение предлагает украинским гражданам следующие бесплатные услуги: информация о вакансиях, контактные данные работодателей, руководство и помощь в трудоустройстве.

По данным МВД, сейчас в Республике Молдова находится более 77 тысяч граждан Украины.

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