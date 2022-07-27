В Молдове трудоустроено более 670 беженцев из Украины

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По данным Национального агентства занятости населения, больше всего беженцев трудоустроено в Кишинёве – 499 человек.

Востребованы программисты, инженеры, швеи, продавцы-консультанты, повара, официанты, врачи, воспитатели, слесари, медсестры, операторы на производстве, агенты по обслуживанию клиентов и пр.

Всего 140 работодателей объявили 2 197 вакансий для граждан Украины. В то же время 370 беженцев зарегистрировались на учёт территориальных подразделений Агентства занятости для получения помощи в трудоустройстве, передаёт moldpres.md. Ведомство предлагает зарегистрированным гражданам Украины бесплатную информацию о вакансиях, контактные данные работодателей, консультации и помощь в трудоустройстве.

По данным МВД, в настоящее время на территории Республики Молдова находится более 75 тысяч граждан Украины.

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