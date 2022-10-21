В Молдове тонны просроченных лекарств ежегодно попадают на свалку, загрязняя окружающую среду

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В Республике Молдова нет нормативной базы, которая регулировала бы сбор и способ утилизации просроченных лекарств. Единственным учреждением, способным управлять этим процессом, является Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, организация, которая может утилизировать лишь небольшую часть просроченных лекарств, а остальная часть попадает в мусор.

Ежегодно Агентство по лекарствам и медицинским изделиям утилизирует более тонны просроченных лекарств и более 500 тыс. упаковок. Но это лишь небольшая часть лекарственных отходов, собранных в некоторых аптеках страны. Директор Агентства пояснил, что отсутствие нормативной базы не дает экономическим агентам возможности вмешаться в этот сегмент. В отсутствие регламента о процедуре сбора и способе уничтожения просроченных лекарств, большинство из них попадают на свалку, загрязняя окружающую среду и подвергая опасности здоровье людей, передает ipn.md.

В прошлом году одна из аптечных сетей Республики Молдова начала собирать по собственной инициативе лекарства с истекшим сроком годности в пяти локациях в Кишиневе и по одному в Сороках, Бельцах, Унгенах, Хынчештах и Комрате.

– У нас есть три разных контейнера. Один – для лекарств с истекшим сроком годности, другой – для медицинских устройств, которые больше не работают, а третий – для пластиковых упаковок от средств по уходу (кремы, шампуни, гели для душа). Люди приходят ежедневно. В один день могут прийти два человека, в другой – десять. Когда как, – сказала фармацевт Михаела Крецу.

Согласно международной практике, фармацевтические препараты с истекшим сроком годности и с поврежденной упаковкой собирают аптеки. В Республике Молдова так не принято. Глава Агентства по лекарствам и медицинским изделиям говорит, что кремация по европейским стандартам является тем решением, которое позволило бы быстро и безвредно уничтожать просроченные лекарства.

– Любой экономический агент, имеющий специализированную лицензию, мог бы купить такие мусоросжигатели в довольно большом количестве и разместить за пределами города. Лекарства сгорают в мобильных или стационарных печах, а благодаря фильтрам дым не попадает в атмосферу. Это считается самым безобидным методом уничтожения лекарств, – уточнил директор агентства.

В Германии, Италии, Португалии и Венгрии сдача лекарств с истекшим сроком годности в аптеках или семейным врачам является обязательной.

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