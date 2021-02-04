В Молдове тесты для определения сахара в крови будут компенсироваться государством

В Молдове тесты для определения сахара в крови будут компенсироваться государством

Пациенты в Молдове смогут воспользоваться тестами/ланцетами для определения уровня сахара в крови, экзопротезами молочной железы и приемниками для стомы, компенсируемыми из фондов обязательного медицинского страхования. Соответствующий законопроект обсудила накануне парламентская комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье.

Согласно документу, страхование возмещения медицинских изделий из средств обязательного медицинского страхования будет осуществляться в порядке, утвержденном правительством. В то же время проект предполагает, что при продаже компенсируемых медицинских изделий в амбулаторных условиях применяемая торговая надбавка составит до 15% от закупочной цены, заявленной поставщиком медоборудования, и до 10% для поставщиков фармацевтических услуг.

Документ предстоит обсудить и принять на пленарном заседании парламента.

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