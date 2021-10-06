В Молдове стремительно растёт число случаев заражения COVID-19

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С 27 сентября по 3 октября в Молдове было зарегистрировано 8 207 случаев COVID-19, что на 12% больше, чем на предыдущей неделе. Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения.

Треть новых случаев COVID-19 зарегистрирована в Кишинёве. Рост числа заражённых был зарегистрирован на этой неделе и в Бельцах. Районы на левом берегу Днестра, Сынжерей и Единцы также превысили эпидемический порог, попав под действие “красного кода”, передаёт moldpres.md.

Количество случаев COVID-19 среди детей также увеличивается, но большинство несовершеннолетних заболевают в легкой форме. За последние семь дней было зарегистрировано 159 смертей от коронавируса, большинство из умерших – люди старше 60 лет. Никто из них не был вакцинирован от COVID-19.

В настоящее время лечением пациентов с новым коронавирусом занимаются 33 больницы из 61 действующей, госпитализировано 2 566 пациентов, из них 289 – в отделениях реанимации. Также увеличивается количество людей, нуждающихся в интубации.

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 было введено 1 412 166 доз вакцины.

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