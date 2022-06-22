В Молдове стартует кампания по вакцинации лис от бешенства

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23 июня начнётся кампания по вакцинации лис против бешенства. Об этом сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов.

По данным ведомства, вакцины будут распространяться по воздуху из аэропорта Мэркулешть поставщиком услуг, с которым для этой цели был заключён контракт.

Приманки разбрасываются с самолёта по заранее определённым маршрутам – на больших площадях, за исключением зон у населённых пунктов, озёр, рек и национальных дорог. В течение двух недель после этого свободное передвижение собак и кошек по территории должно быть ограничено. Кроме того, в регионах распространения не рекомендуется охота в течение 14 дней.

НАБПП предупреждает, что вакцина не предназначена для иммунизации домашних животных, однако случайное употребление приманки не опасно для собак и кошек.

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