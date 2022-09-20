В Молдове стартовали учения “Scutul de foc – 2022”. В них принимают участие военные из Румынии и США

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По сценарию, бойцы будут вести огонь из разных видов оружия, в том числе из артиллерийских систем, и будут задействованы в выполнении миссий.

Церемония открытия многонациональных учений “Scutul de foc – 2022” прошла накануне на военной учебной базе Национальной армии в Бульбоаке. В открытии участвовали военнослужащие Национальной армии, представители силовых структур Республики Молдова, военные из Румынии и США.

Цель учений — совершенствование навыков участвующих подразделений и повышение уровня оперативной совместимости армий стран-партнёров в многонациональных рамках, характерных для миротворческих миссий, передаёт moldpres.md.

Учения “Scutul de foc” – часть плана подготовки Национальной армии на 2022 год. Они проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.

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