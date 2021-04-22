В Молдове стартовали работы по расширению газораспределительных сетей

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В целом планируется проложить 145 километров газопровода, работы будут вестись более чем в 60 населенных пунктах. Прогнозируемое количество новых потребителей составит, на первом этапе, около 2500, с возможностью их удвоения в последующие периоды.

Группа компаний АО «Молдовагаз» начала работы по расширению газораспределительных сетей во многих населенных пунктах страны, согласно Инвестиционной программе на 2021 год. Как сообщает служба по связям с общественностью предприятия, в этом списке и село Царевка Резинского района, обслуживаемом «Орхей-газ». В нем будет проложено 1,4 километра новой сети среднего и низкого давления, с потенциалом подключения до 42 новых потребителей (домохозяйств). Общая стоимость проекта составляет 522,5 тысячи леев (с НДС). Завершить работы по прокладке газопровода и начать подачу газа новым потребителям в этом селе планируется к 1 июня текущего года.

Суммарно на развитие сетей в текущем году «Орхей-газ» инвестирует 18,4 миллиона леев с (НДС), что позволит построить 43 километра нового сегмента газопровода в 24 населенных пунктах. С учетом большого объема работ в текущем году они начались раньше обычного.

Предварительный общий бюджет программы по расширению газораспределительных сетей по всей группе АО «Молдовагаз» составит в текущем году 79,5 миллиона леев. Из указанной суммы 30 миллионов будет направлено на строительство межпоселковых газопроводов, что за последние годы осуществляется впервые за счет собственных средств газораспределительных предприятий «Молдовагаз». Это позволит провести их к границе многих сел, а затем начать их газификацию.

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