В Молдове стартовала закупка промышленного яблока. Операторы отмечают высокие цены

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Молдавские предприятия по производству концентрата вторую неделю закупают промышленное яблоко урожая-2023. Объёмы поставок пока мизерны, что, впрочем, многие операторы плодового рынка страны считают естественной ситуацией для самого начала нового сезона.

Несколько удивляет лишь высокий стартовый уровень цен на промышленное яблоко летних сортов – в среднем 1,5 леев/кг ($0,08/кг). Исторически рабочая цена на летнее яблоко, содержащее меньший процент сухих веществ и обеспечивающее меньший выход концентрата, в Молдове не превышает 1-1,2 лея/кг ($0,05-0,06/кг).

В принципе, в Молдове есть реальные предпосылки для дальнейшего роста цен на промышленное яблоко в сезоне 2023/24. Помимо высоких цен на яблочный концентрат на многих крупных рынках сбыта, а также прогнозируемого снижения урожая яблок в ряде стран Европы и Азии, конкретно для Молдовы важным фактором поддержки цен на промышленное яблоко может служить рост экспорта концентрата молдавского производства на высокомаржинальные рынки, в частности – в США. Помимо этого, руководители некоторых молдавских компаний по производству концентрата пока не прогнозируют рост затрат (не связанных с закупкой сырья) по сравнению с их уровнем в прошлом сезоне.

Соответственно, прошлогодний рабочий диапазон цен на промышленное яблоко, т.е. 1,4-1,6 леев/кг ($0,07-0,09/кг) применим и в начале нового сезона его переработки. Вместе с тем, дальнейший рост закупочных цен на яблоко осенних сортов переработчики пока не гарантируют.

С одной стороны, в нынешнем году молдавские трейдеры надеются закрепиться на европейском рынке, а также восстановить экспорт яблока на российский рынок до обычного уровня – около 200 тыс. тонн. При этом сотрудники Ассоциации Moldova Fruct считают, что отгрузка яблока на промпереработку сохранится на уровне 2022 года – около 250 тыс. тонн, но не обязательно возрастёт даже в случае увеличения урожая этого фрукта в 2023 году. Вероятно, садоводы ждут от переработчиков щедрых закупочных цен, а те, в свою очередь, спешить с такими предложениями пока не намерены.

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