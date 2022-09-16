В Молдове стартовала кампания по защите окружающей среды

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«Наша планета — наш дом. Сохраним чистоту!» – общий девиз запущенной сегодня в Молдове кампании. Кампания направлена ​​на представление решений для устойчивого образа жизни.

Кампания соответствует инициативе Международного дня чистоты 2022, отмечаемого в этом году 17 сентября. Всемирный день чистоты 2022 года объединяет миллионы добровольцев и организаций из 191 страны для решения глобальной проблемы отходов и построения более устойчивого мира, передает moldpres.md.

В этом году к инициативе присоединилась и Республика Молдова. Молдавские официальные лица, представители дипломатических миссий, гражданские активисты и молодежь организуют субботники в своих населенных пунктах, тем самым повышая осведомленность общественности о проблеме отходов и поддерживая глобальное экологическое движение. Также акция «Наша планета — наш дом. Сохраним чистоту!» перекликается с посланиями Всемирного дня без автомобиля, отмечаемого 22 сентября.

В Молдове надлежащее управление отходами и устойчивая мобильность были определены как области, в которых люди могут поддерживать минимизацию загрязнения окружающей среды, улучшать свое здоровье, благополучие и одновременно экономить деньги. Подсчитано, что каждый человек в нашей стране ежегодно производит 310 кг отходов, в то время как на автомобильный транспорт приходится 98% парниковых газов, которые в значительной степени способствуют загрязнению воздуха – основному фактору респираторных заболеваний.

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