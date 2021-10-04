В Молдове стартовала кампания по вакцинации лис от бешенства

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В Молдове 3 октября началась кампания по вакцинации против бешенства лис. Об этом сообщило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП).

По данным ведомства, вакцины-приманки будут распространяться в стране по воздуху поставщиком услуг, с которым для этой цели был заключен контракт, а также вручную сотрудниками НАБПП. Раздача приманок по воздуху происходит из аэропорта Мэркулешть, передаёт moldpres.md.

Приманки разбрасываются с самолёта в соответствии с подготовленной для этого полётной документацией на основе заранее определенных линий полета. Для правильного применения и ориентации используется спутниковая система навигации и распределения. Ручную раздачу вакцинных приманок будут осуществлять сотрудники территориальных подразделений НАБПП, а также работники агентства Moldsilva и члены Общества охотников и рыболовов Республики Молдова.

В течение двух недель после раздачи приманки свободное передвижение собак и кошек по территории ограничено, так как эти животные также могут их съесть. Кроме того, в регионах распространения приманок не рекомендуется охота в течение 14 дней после их раздачи. Вся программа вакцинации запланирована на октябрь.

НАБПП предупреждает население, что вакцина не предназначена для иммунизации домашних животных, но случайное употребление вакцин не опасно для собак и кошек. Подобные кампании по вакцинации против бешенства лис в Молдове проводились и в предыдущие годы.

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