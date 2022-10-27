В Молдове стартовала кампания по вакцинации лисиц от бешенства

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В Молдове сегодня началась ежегодная кампания по вакцинации против бешенства лисиц. Об этом сообщило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП).

По данным ведомства, вакцины-приманки будут распространяться в стране по воздуху из аэропорта Мэркулешть. Приманки будут разбрасываться с самолёта в соответствии с подготовленной для этого полётной документацией на основании заранее определенных линий полета, передаёт moldpres.md.

Для правильного применения и ориентации используется спутниковая система навигации и распределения. Ручную раздачу вакцинных приманок будут осуществлять сотрудники территориальных подразделений НАБПП, а также работники агентства “Moldsilva” и члены Общества охотников и рыболовов Республики Молдова.

В течение двух недель после раздачи приманки свободное передвижение собак и кошек по территории ограничено, так как эти животные также могут их съесть. Кроме того, в регионах распространения приманок не рекомендуется охота в течение 14 дней после их раздачи. Вся программа вакцинации запланирована на октябрь.

НАБПП предупреждает население, что вакцина не предназначена для иммунизации домашних животных, но случайное её употребление не опасно для собак и кошек.

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