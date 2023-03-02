В Молдове стартовала кампания по сдаче крови

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В кампании по добровольной сдаче крови и её компонентов примут участие медицинские работники из 54 государственных медучреждений. Акция, организованная Министерством здравоохранения и Национальным центром переливания крови, будет проходить весь март.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, кампания стартовала в Бельцкой клинической больнице, где только в прошлом году израсходовали более двух тысяч пакетов с кровью и около двух тысяч – с плазмой.

Для обеспечения медицинских учреждений необходимыми объёмами препаратов крови ежегодно необходимо проводить 70 000 сборов. Достаточные запасы могут быть обеспечены только при поддержке добровольных и систематических доноров, пишет moldpres.md.

Желающие могут сдавать кровь 4-5 раз в год с промежутком не менее двух месяцев. Кровь берётся у здоровых людей 18-60 лет, процедура занимает около десяти минут.

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