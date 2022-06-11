В Молдове стартовала кампания по продвижению добровольного донорства крови

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“Донорство крови – это акт солидарности. Сдавайте кровь, спасайте жизни”. Под таким лозунгом в этом году проходит национальная кампания по продвижению добровольного донорства крови, запущенная Министерством здравоохранения и Национальным центром переливания крови. Кампания продлится до 30 июня.

Доноров ждут в пунктах сбора крови ряда населенных пунктов страны. Примечательно, что люди могут сдавать 450 мл крови четыре-пять раз в год с интервалом не менее двух месяцев. Согласно пресс-релизу, кровь берут у здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет, а процедура занимает около десяти минут, передает ipn.md.

Министерство здравоохранения уточняет, что для снабжения медицинских учреждений необходимыми количествами препаратов крови необходима регулярная сдача крови. В течение одного года необходимо 70 тысяч донаций крови и компонентов крови.

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

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