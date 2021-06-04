В Молдове стартовала кампания по предотвращению случаев утопления

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С начала текущего года сотрудники ГИЧС спасли от утопления 38 человек. В то же время 22 человека, в том числе 4 ребёнка, к сожалению, утонули в водоёмах страны.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил сегодня кампанию по предотвращению случаев утопления в летний период. На спасательной станции столичного озера “Валя морилор” был проведён инструктаж по спасению утопающих. Согласно сценарию, лодка, в которой находился человек, перевернулась. Мужчина погрузился на глубину 4 метра. Спасатели оперативно вытащили его, а сотрудники SMURD оказали первую помощь. После этого сотрудники ГИЧС дали рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде.

Спасатели настоятельно призывают граждан соблюдать правила безопасности, избегать купания в местах, не оборудованных спасательными станциями, не плавать ночью и при неблагоприятных погодных условиях, не заходить в воду после употребления спиртных напитков и следить за детьми.

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