В Молдове стартовала акция “Почта Деда Мороза”: как отправить письмо

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Госпредприятие “Почта Молдовы” совместно с благотворительным фондом “Clipa Siderală” запускает зимнюю акцию “Poșta lui Moș Crăciun” (“Почта Деда Мороза”), в рамках которой дети могут присылать письма главному новогоднему волшебнику. Кампания продлится до 16 января 2023 года. Организаторы уверяют, что ответ на письмо получит каждый ребёнок.

Как отправить письмо?

Письмо нужно вложить в конверт с надписью “Pentru Moș Crăciun” (“Для Деда Мороза”) и указать адрес отправителя. Марки для этого не нужны. Конверт можно оставить в любом почтовом ящике или в почтовом отделении ГП “Почта Молдова”. Письма будут отправлены Деду Морозу бесплатно.

– Дед Мороз прочитает все письма, и каждый ребенок в ближайшее время получит ответ, который заставит его еще больше поверить в волшебство новогодних праздников, – говорится в сообщении ведомства.

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