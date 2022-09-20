В Молдове стартовал сезон охоты

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Генеральный инспекторат полиции объявил сегодня об открытии сезона охоты 2022-2023 гг. Она будет разрешена только на открытых территориях, вне лесного фонда.

По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям разрешается охота на виды, представляющие охотничий интерес, в пределах квот, утверждённых на этот сезон. При этом стрельба и ношение заряженного оружия будут запрещены на расстоянии менее 10 км от государственной границы с Украиной, а также на расстоянии менее 2 км от окраин муниципиев Кишинёв и Бельцы, зоны безопасности с Приднестровским регионом и 1 км от окраин любых других населённых пунктов, передаёт moldpres.md.

Также запрещается стрелять и находиться с заряженным оружием на расстоянии менее 5 км от воинских частей, учебных центров Национальной армии и стратегических объектов: Международный аэропорт Кишинёва, Международный аэропорт Мэркулешт, Международный аэропорт Бельц и Международный аэропорт Кагула. При этом в период действия чрезвычайного положения иностранным гражданам запрещается ввоз в страну оружия и боеприпасов для участия в охоте.

ГИП также объявил, что руководители территориальных подразделений Общества охотников и рыболовов будут обязаны уведомлять районный/городской орган полиции, Министерство обороны, Инспекцию по охране окружающей среды, местную государственную администрацию первого уровня о дне, месте и количестве коллективов и участников охоты.

Правоохранители предупредили, что любой вид охоты или попытка охоты в условиях чрезвычайного положения, противоречащая режиму ЧП, считается браконьерством и карается по закону. Полиция рекомендует участникам охоты строго соблюдать правила поведения, а также ношения и использования оружия.

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