В Молдове становится всё меньше и меньше детей

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Численность детского населения в Молдове продолжает неуклонно сокращаться. Об этом свидетельствуют данные бюро статистики, обнародованные в преддверии Международного дня защиты детей – 1 июня.

Так, на начало 2023 г. в республике числилось 539,4 тыс. детей до 18 лет, или 21,5% от численности населения. За год число детей сократилось на 15 тысяч, передаёт infotag.md.

Коэффициент рождаемости в прошлом году составил 10,6 родившихся живыми на 1000 жителей, – самый низкий показатель за последние пять лет. 51,6% новорождённых – мальчики, при этом соотношение численности полов составляет 107 мальчиков на 100 девочек. Почти каждый пятый ребёнок родился вне брака, общий процент внебрачных детей составил 18,4%.

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