В Молдове стало на 3 крупных налогоплательщика меньше

В Молдове стало на 3 крупных налогоплательщика меньше

Из перечня крупных хозяйствующих субъектов налогоплательщиков на 2023-2024 годы исключены 3 предприятия.

Это SRL „Meat House Production”, SRL „Europrod Invest” и SRL „Avia Invest”.

Вместе с тем, в перечень включено ГП „Aeroportul Internațional Chișinău”. Ранее в упомянутом списке его не было, пишет mybusiness.md.

Приказ ГНС о внесении изменений в перечень опубликован в “Официальном мониторе” от 22 августа.

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