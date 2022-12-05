В Молдове стало меньше АЗС

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На конец сентября 2022 года в Молдове насчитывалось 684 заправочные станции с бензином, дизельным топливом и сжиженным газом. Данные представлены Национальным агентством по регулированию энергетики (НАРЭ).

Данные НАРЭ показывают, что из 684 АЗС: 133 были заправочными станциями для бензина и дизельного топлива; 41 – для сжиженного газа и 510 – смешанные станции. По сравнению с концом сентября 2021 года, количество АЗС сократилось на 25 единиц, то есть более чем на 3%, пишет gagauzinfo.md.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество бензиновых и дизельных заправок уменьшилось на 19 единиц, а заправок с сжиженным газом – на 2 единицы, смешанных – на 4.

В феврале этого года парламент запретил строительство новых АЗС, пока власти не выработают более жёсткие критерии, разрешающие их строительство. Причиной введения временного шестимесячного моратория является чрезмерное количество АЗС, ведущее к росту затрат и ещё большему давлению на цены на заправках.

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