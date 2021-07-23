В Молдове средний урожай пшеницы в этом году составит около 4,5 т/га

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Сельскохозяйственные производители Республики Молдова находятся в процессе сбора урожая сельхозкультур первой группы, летних овощей и фруктов. После двух недель уборочной кампании средний урожай пшеницы составляет около 4,5 тонн с гектара.

Согласно информации, предоставленной подразделениями райсоветов, отвечающими за аграрный сектор, из-за особых климатических условий кампания по уборке зерновых первой группы и других культур началась с опозданием примерно на две недели. Таким образом, до сих пор пшеница собрана с площади около 59 тыс. га, общий урожай – 268 414 тонн при средней урожайности по стране 4,5 тонны пшеницы с гектара.

При этом ситуация с уборкой пшеницы от района к району различается как по площадям и объёмам, так и по урожайности. В Оргеевском районе собрано 23 400 тонн, в Унгенском районе – 20 250 тонн, в АТО Гагаузия – 19 238 тонн, в Единецком, Дрокиевском, Кагульском и др. – до 6-8 тысяч тонн, со средней предварительной урожайностью в 5,5 т/га (Криулянский район), 5 т/га (Дрокиевский, Фалештский районы), 4,9 т/га (Флорештский район), до 3,8 т/га (Оргеевский район), сообщает Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Также, по предварительной информации, на данный момент ячмень убран с общей площади около 37 054 га, общий урожай составил 148 887 тонн при средней урожайности по стране в 4 тонны ячменя с га.

В первые две недели после начала кампании по уборке зерновых первой группы был собран урожай примерно с 12% посевных площадей. В 2021 сельскохозяйственном году было засеяно около 318 тыс. га пшеницы, что на 4% больше, чем в прошлом году, и 64 тыс. га ячменя, что на 18% больше, чем в 2020 году.

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