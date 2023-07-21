В Молдове сразу два “жёлтых кода”: о чём предупреждают синоптики

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила сразу два “жёлтых кода”. Один связан с грозами, а второй – с жарой.



Так, с 23.00 21 июля до 06.00 22 июля в центральных и северных районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами шквалы ветра порывами до 15-20 м/с.

А на субботу, 22 июля, объявлен “жёлтый код” в связи с жарой. Максимальная температура воздуха в стране достигнет 33 градусов и выше.

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