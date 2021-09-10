В Молдове создали электронную карту виноделен

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Платформа «Virtual Moldova» создала первую виртуальную карту виноделен в Республике Молдова в рамках крупного проекта по продвижению страны как туристического направления на международном уровне.

Карта может быть полезной не только для профессионалов в области виноделия, но и для широкой публики, которая проявляет интерес к этому сектору, передаёт diez.md.

– Помимо развлекательного аспекта карты мы хотели выделить особенности рельефа, климата, гидрографии и почвы в каждом районе Республики Молдова. Любой, кто интересуется винным сектором, может получить доступ к платформе «Virtual Moldova», – отметил координатор департамента Центральной и Восточной Европы.

Виртуальную карту виноделен страны можно найти здесь.

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