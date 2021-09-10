В Молдове создали электронную карту виноделен

В Молдове создали электронную карту виноделен

Платформа «Virtual Moldova» создала первую виртуальную карту виноделен в Республике Молдова в рамках крупного проекта по продвижению страны как туристического направления на международном уровне. 

Карта может быть полезной не только для профессионалов в области виноделия, но и для широкой публики, которая проявляет интерес к этому сектору, передаёт diez.md.

– Помимо развлекательного аспекта карты мы хотели выделить особенности рельефа, климата, гидрографии и почвы в каждом районе Республики Молдова. Любой, кто интересуется винным сектором, может получить доступ к платформе «Virtual Moldova», – отметил координатор департамента Центральной и Восточной Европы.

Виртуальную карту виноделен страны можно найти здесь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md