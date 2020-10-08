В Молдове создадут единую систему учёта уголовных преступлений

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Закон об Автоматизированной информационной системе для регистрации правонарушений, дел о правонарушениях и лиц, их совершивших, будет опубликован завтра в “Monitorul оficial”.

Как сообщает moldpres.md, документ устанавливает правила создания и управления единой автоматизированной информационной системой, определяет принципы работы, права и обязанности владельцев, держателей и участников этой системы и будет внедрён на основе существующей и функциональной системы регистрации нарушений в рамках МВД.

Создание единой системы учёта правонарушений было предусмотрено в Плане действий правительства на 2020-2023 годы, согласно которому Министерство внутренних дел было определено как орган, ответственный за автоматизацию учёта правонарушений, дел о правонарушениях и лиц, которые совершили проступки. Расходы на развитие и содержание системы будут обеспечены за счет бюджета учреждения.

Настоящий закон вступит в силу по истечении 3 месяцев со дня опубликования в “Monitorul оficial”.

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