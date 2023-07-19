В Молдове создадут агентство по предотвращению и борьбе с насилием

В Молдове создадут агентство по предотвращению и борьбе с насилием

В Молдове появится Национальное агентство по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Концепция учреждения была представлена на общественных консультациях, организованных Комиссией по внешней политике и европейской интеграции в контексте реализации Стамбульской конвенции, ратифицированной парламентом в 2021 году.

По словам председателя Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойны Герман, ратифицировав документ, Молдова обязалась решительно объявить нулевую терпимость всем формам насилия. Национальное агентство по предотвращению и борьбе с насилием будет функционировать как центральная автономная структура, подчиненная премьер-министру РМ. Агентство будет иметь центральный аппарат, а также территориальные подразделения.

Согласно концепции, учреждение будет отвечать за координацию процесса реализации национальных программ, оказывать помощь правительству в реализации политик по предотвращению и борьбе с этими явлениями, а также контролировать и оценивать государственные политики в этой области. Кроме того, каждый год агентство будет представлять правительству отчёт о ситуации и прогрессе в процессе предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин, пишет ipn.md.

После определения концепции будет зарегистрирован законопроект о создании Национального агентства по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Его предстоит рассмотреть на пленарном заседании парламента.

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