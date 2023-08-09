В Молдове составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний

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В июле Институт европейской политики и реформ следил за работой Международного аэропорта Кишинева, в результате чего был составлен рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний.

По данным ведомства, в июле было выполнено около 900 рейсов из и в Кишинев. Наиболее частыми направлениями были: Анталия (25%), Стамбул (12%), Бухарест (8%), Варшава (7%), Дублин (5%), Ереван, Вена и Тель-Авив (по 4%). Большинство рейсов выполняла авиакомпания Fly One. Стоит отметить, что в настоящее время Fly One выполняет более 40% всех рейсов из Международного аэропорта Кишинева.

Из общего числа рейсов 42% приземлились вовремя и 39% вылетели вовремя. Самыми пунктуальными компаниями в июле стали: LOT, Air Montenegro и Tailwind (чартерная компания). Наименее пунктуальными оказались авиакомпании Pegasus, HiSky и Fly One. В июле Fly One была единственной компанией, отменявшей рейсы.