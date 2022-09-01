В Молдове сократилось число вузов и классов в школах

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В Молдове за последние пять лет количество учеников увеличилось лишь на 0,3 %, т.е. практически не изменилось. Тем не менее снизилось количество классов начального и среднего образования.

Всего в Молдове зарегистрировано 1 231 учебное заведение. В 2021-2022 годах начальные и средние классы были открыты в 1 221 учебном заведении, в то время как лицейские классы работали только в 336 школах. Такие данные приводит Министерство образования Молдовы, передаёт diez.md.

В 2021-2022 учебном году количество студентов профессионального образования выросло на 2,5% по сравнению с прошлым годом. За последние 5 лет число высших учебных заведений сократилось с 29 до 24 (без учёта реформы об образовании). В то же время за этот же период количество студентов уменьшилось на 9%. Более половины из них (56,6%) обучаются на контрактной основе.

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