В Молдове сократились темпы вакцинации против COVID-19

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Несмотря на то, что в настоящее время в стране гораздо больше вакцин, чем было в начале кампании по иммунизации, интерес населения к вакцинации снижается. Ежедневно количество людей, которым вводится вторая доза, намного больше по сравнению с числом лиц, получающих первую дозу. Об этом сообщила врио министра здравоохранения Татьяна Затык.

– Мы обеспокоены темпами вакцинации в стране. Ежедневно около 14 тысяч человек получают вторую дозу вакцины, и только 2 тысячи – первую дозу. Это говорит о нежелании населения вакцинироваться. Мы можем привить большее количество людей, остаётся только, чтобы люди этого хотели, – сказала Татьяна Затык.

По официальным данным, уровень иммунизации в Республике Молдова составляет чуть более 11%, однако специалисты уверены, что вакцинированных граждан в Молдове больше, так как многие привились в Румынии или в других государствах, передаёт ipn.md.

– Пограничная полиция регистрирует каждого гражданина, у которого есть свидетельство о вакцинации из другой страны. Речь идет о 50 тысячах – это около 2% населения. Даже если мы добавим эти 2% к общей цифре в стране, мы получим около 13% вакцинированного населения, и картина не изменится радикально, – пояснил врач НАОЗ Алексей Чебан.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, за последние 7 дней было сделано 60 тысяч прививок, а в общей сложности с начала кампании по иммунизации – более 500 тысяч. Более 82% сотрудников системы здравоохранения были вакцинированы против COVID-19, и это помогло снизить уровень заболеваемости среди медработников на 90%.

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