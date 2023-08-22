В Молдове собрали первый электробус с динамической зарядкой

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В Молдове произведён первый электробус с динамической зарядкой, который автономно проезжает 70 км и соответствует всем международным стандартам. Заряжается автобус в течение 30 минут.

Электробус собрали инженеры компании Informbusiness, специализирующейся на производстве электронного оборудования для транспорта, которое экспортируется в более чем 170 городах мира, пишет mybusiness.md.

На презентации, состоявшейся в коммуне Магдачешты, министр энергетики Виктор Парликов подчеркнул, что около 35% всей энергии в нашей стране потребляет транспорт, и самым простым способом декарбонизации транспорта является его электрификация.

– Мы становимся страной, которая не только потребляет, но и производит высокотехнологичную продукцию. В то же время мы предлагаем нашим молодым людям перспективу трудоустройства в современных областях, ранее не существовавших в стране, – отметил министр.

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